Опубликован старт-лист спринта в Хольменколлене, где выступят братья Бё, Легрейд и Долль

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал стартовый лист на мужской спринт, который пройдёт в рамках девятого, заключительного этапа Кубка мира-2022/2023 по биатлону в Хольменколлене. Он пройдёт завтра, 16 марта в 17:15 мск.

Биатлон. Кубок мира, 9-й этап. Спринт, 10 км. Мужчины. Стартовый лист

6. Стурла Холм Легрейд (Норвегия)

11. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия)

17. Бенедикт Долль (Германия)

21. Кентен Фийон Майе (Франция)

25. Яков Фак (Словения)

27. Роман Рес (Германия)

31. Йоханнес Бё (Норвегия)

34. Тимофей Лапшин (Южная Корея)

35. Мартин Понсилуома (Швеция)

43. Тарьей Бё (Норвегия)

49. Йоханнес Дале (Норвегия)

57. Эрик Перро (Франция)

65. Филипп Наврат (Германия).