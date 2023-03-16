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Мужчины. 10 км Спринт. Прямая трансляция
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17:15 Мск
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Кубок мира по биатлону: во сколько мужской спринт, где смотреть

Кубок мира по биатлону: во сколько мужской спринт, где смотреть
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Сегодня, 16 марта, в Осло-Хольменколлене (Норвегия) стартует девятый этап Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023. Откроет этап мужской спринт на 10 км.

16 марта.

17:15. Мужчины. Спринт, 10 км

Указано московское время. Трансляция гонки будет доступна в Okko. Со стартовым списком можно ознакомиться здесь.

Лидером общего зачёта Кубка мира у мужчин является норвежский биатлонист Йоханнес Бё. На втором месте идёт Стурла Холм Легрейд, Ветле Шоста Кристиансен — третий.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU).

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