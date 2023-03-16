Йоханнес Бё рассказал о планах на будущее
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29-летний норвежский биатлонист Йоханнес Бё сообщил, что не планирует завершать карьеру в ближайшее время.
«Моё будущее в значительной степени определено. Я созову пресс-конференцию в марте 2026 года, так что пока мало что изменится (смеётся).
Когда ты видишь, что Марте Рёйселанд завершает карьеру, и понимаешь, что уже на неделе для неё эта глава жизни закончится, начинаешь чувствовать, что этот день скоро наступит и для тебя. Это какое-то безумие. Но для меня было ужасно сидеть в сторонке и смотреть гонки на прошлых выходных, а не принимать в них участие. Я сам хочу быть там и бороться за высокие позиции», — приводит слова Бё TV2.
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