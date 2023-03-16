«Совесть мучит всю зиму». Йоханнес Бё — о разлуке с семьёй во время сезона

29-летний норвежский биатлонист Йоханнес Бё признался, что чувствует себя виноватым из-за длительного нахождения вне дома. Ранее стало известно, что предстоящим летом у Бё и его жены Хедды Дэли Бё появится второй ребёнок.
«Рождение ещё одного ребёнка только поспособствует усилению любви к жизни и семье. Я знаю, что это может помочь мне и в спортивном аспекте. Не могу дождаться, чтобы проверить это. Думаю, хороший вызов — постараться достичь аналогичных результатов в следующем году в статусе двукратного отца.
Я много думаю о том, каково моей жене Хедде. Совесть мучит меня на протяжении всей зимы из-за того, что я редко бываю дома, а когда появится второй ребёнок, будет ещё тяжелее. Но в то же время это моя работа, и я стараюсь прикладывать максимальные усилия, чтобы добиться успеха. Но нелегко изобразить жизнь вдали от дома в розовых тонах, потому что это неправда», — приводит слова Бё TV2.
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