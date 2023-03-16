«В моём списке остались Бьорндален и Фуркад». Йоханнес Бё — о целях на следующий сезон

29-летний норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, откуда берёт мотивацию для продолжения карьеры, а также обозначил цели на следующий сезон.

«Моя мотивация — победить всех соперников. Когда я терплю поражение, это худшее чувство. Поэтому я стараюсь избегать таких ситуаций. Теперь в моём списке остались Бьорндален и Фуркад. Возможно, это поможет мне мотивировать себя в течение последних нескольких лет карьеры.

Что касается целей на следующий сезон, я снова хочу выиграть общий зачёт Кубка мира. Кроме того, хочу хорошо выступить на чемпионате мира. Всё по-прежнему», — приводит слова Бё TV2.

Напомним, заключительный этап Кубка мира сезона-2022/2023 пройдёт с 16 по 19 марта в Хольменколлене (Норвегия).