Йоханнес Бё завоевал «Малый хрустальный глобус» по программе спринтерских гонок
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Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал «Малый хрустальный глобус» по программе спринтерских гонок в рамках сезона-2022/2023 на Кубке мира. Он выиграл все восемь гонок, которые прошли в этом сезоне.
Биатлон. Кубок мира. Зачёт спринтерских гонок. Мужчины. Итоги
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 630 баллов.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 375.
3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 328.
4. Бенедикт Долль (Германия) – 285.
5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 257.
6. Тарьей Бё (Норвегия) – 250.
7. Роман Рес (Германия) – 226.
8. Кентен Фийон Майе (Франция) – 213.
9. Михал Крчмарж (Чехия) – 202.
10. Йоханнес Дале (Норвегия) – 199.
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