Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал «Малый хрустальный глобус» по программе спринтерских гонок в рамках сезона-2022/2023 на Кубке мира. Он выиграл все восемь гонок, которые прошли в этом сезоне.

Биатлон. Кубок мира. Зачёт спринтерских гонок. Мужчины. Итоги

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 630 баллов.

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 375.

3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 328.

4. Бенедикт Долль (Германия) – 285.

5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 257.

6. Тарьей Бё (Норвегия) – 250.

7. Роман Рес (Германия) – 226.

8. Кентен Фийон Майе (Франция) – 213.

9. Михал Крчмарж (Чехия) – 202.

10. Йоханнес Дале (Норвегия) – 199.