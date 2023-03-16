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Общий зачёт Кубка мира, мужчины: за две гонки до завершения сезона топ-3 за норвежцами

Общий зачёт Кубка мира, мужчины: за две гонки до завершения сезона топ-3 за норвежцами
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В Хольменколлене (Норвегия) прошёл мужской спринт в рамках девятого, заключительного этапа Кубка мира-2022/2023 по биатлону. Его выиграл досрочный победитель общего зачёта Кубка мира, норвежец Йоханнес Бё. До завершения сезона остались две личные гонки.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 1409 баллов.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 993.
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 866.
4. Бенедикт Долль (Германия) – 718.
5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 703.
6. Йоханнес Дале (Норвегия) – 630.
7. Тарьей Бё (Норвегия) – 619.
8. Роман Рес (Германия) – 609.
9. Фабьен Клод (Франция) – 561.
10. Кентен Фийон Майе (Франция) – 546.
11. Томмазо Джакомель (Италия) – 542.
12. Михал Крчмарж (Чехия) – 524.
13. Никлас Хартвег (Швейцария) – 493.
14. Себастиан Самуэльссон (Швеция, досрочно завершил сезон) – 446.
15. Эмильен Жаклен (Франция, досрочно завершил сезон) – 431.

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