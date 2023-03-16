«Почему ты совсем не нервничал?» Бьорндалена впечатлил дебют юного норвежца на КМ

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален эмоционально отреагировал на дебют 21-летнего норвежца Эйнара Хедегарта на Кубке мира.
Юный норвежец принял участие в спринте на заключительном, девятом этапе КМ в Хольменколлене (Норвегия), где занял 28-е место, не допустив ни одного промаха.
«Это впечатляет! Почему ты совсем не нервничал? Кубок мира – это наивысший уровень, куда ты мог попасть», — спросил Хедегарта Бьорндален в эфире TV2.
«У меня не было шансов на победу, поэтому и нервов не было. Я знаю, что могу быть вполне доволен топ-60», — ответил легендарному норвежцу Эйнар.
«Он был таким «холодным» сегодня, действовал жёстко и агрессивно. Думаю, он многому научился сегодня. Он может отправляться на пасьют со спокойным сердцем», — резюмировал Бьорндален.
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