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«Почему ты совсем не нервничал?» Бьорндалена впечатлил дебют юного норвежца на КМ

«Почему ты совсем не нервничал?» Бьорндалена впечатлил дебют юного норвежца на КМ
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Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален эмоционально отреагировал на дебют 21-летнего норвежца Эйнара Хедегарта на Кубке мира.

Юный норвежец принял участие в спринте на заключительном, девятом этапе КМ в Хольменколлене (Норвегия), где занял 28-е место, не допустив ни одного промаха.

«Это впечатляет! Почему ты совсем не нервничал? Кубок мира – это наивысший уровень, куда ты мог попасть», — спросил Хедегарта Бьорндален в эфире TV2.

«У меня не было шансов на победу, поэтому и нервов не было. Я знаю, что могу быть вполне доволен топ-60», — ответил легендарному норвежцу Эйнар.

«Он был таким «холодным» сегодня, действовал жёстко и агрессивно. Думаю, он многому научился сегодня. Он может отправляться на пасьют со спокойным сердцем», — резюмировал Бьорндален.

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