Губерниев назвал четырёх биатлонистов, которые стоят в одном ряду с Йоханнесом Бё

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на рекорд по количеству личных побед в одном сезоне Кубка мира (17), установленный пятикратным олимпийским чемпионом, норвежцем Йоханнесом Бё.

«Йоханнес Бё — один из величайших спортсменов в истории биатлона, без всякого сомнения. Думаю, российские спортсмены вряд ли помешали бы ему установить такое достижение. Разве что Эдуард Латыпов в отдельных гонках, без сомнения, смог бы с ним побороться. Однако поскольку мы не выступаем, рекорды фиксируются. Йоханнес — абсолютно великий. Поэтому его можно только поздравить.

Есть категория людей, которые стоят с ним рядом, но хватит пальцев одной руки, чтобы пересчитать их. Это Рафаэль Пуаре, Уле Эйнар Бьорндален, Эмиль Хегле Свендсен, Мартен Фуркад, без всякого сомнения. Ряд спортсменов, которые многое сделали не просто как великие чемпионы, но и для продвижения биатлона в целом. И Йоханнес тоже из этой плеяды. Великолепная пятёрка», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».