Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Губерниев – о решении Экхофф завершить карьеру: очень расстроен, люблю Тирилечку

Губерниев – о решении Экхофф завершить карьеру: очень расстроен, люблю Тирилечку
Комментарии

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение двукратной олимпийской чемпионки, 10-кратной чемпионки мира норвежской биатлонистки Тириль Экхофф завершить профессиональную карьеру.

«Очень расстроен, что моя подруга Тириль Экхофф завершила карьеру. Тирилечку я очень люблю, она большая молодец. Передаю ей большой привет и горюю, что больше не смогу прокомментировать её гонки», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Экхофф провалила прошедший сезон, заняв лишь 11-е место в общем зачёте Кубка мира. Тириль выступала в качестве действующей обладательницы «Большого хрустального глобуса». Однако норвежка завоевала золото в смешанной эстафете, бронзу в пасьюте и серебро в масс-старте на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). В текущем сезоне норвежка ни разу не вышла на старт.

Главная звезда биатлона уходит из спорта. Норвежка справилась с астмой и стала великой Главная звезда биатлона уходит из спорта. Норвежка справилась с астмой и стала великой
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023