Губерниев – о решении Экхофф завершить карьеру: очень расстроен, люблю Тирилечку

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение двукратной олимпийской чемпионки, 10-кратной чемпионки мира норвежской биатлонистки Тириль Экхофф завершить профессиональную карьеру.
«Очень расстроен, что моя подруга Тириль Экхофф завершила карьеру. Тирилечку я очень люблю, она большая молодец. Передаю ей большой привет и горюю, что больше не смогу прокомментировать её гонки», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».
Экхофф провалила прошедший сезон, заняв лишь 11-е место в общем зачёте Кубка мира. Тириль выступала в качестве действующей обладательницы «Большого хрустального глобуса». Однако норвежка завоевала золото в смешанной эстафете, бронзу в пасьюте и серебро в масс-старте на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). В текущем сезоне норвежка ни разу не вышла на старт.
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