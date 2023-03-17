Губерниев – о решении Экхофф завершить карьеру: очень расстроен, люблю Тирилечку

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение двукратной олимпийской чемпионки, 10-кратной чемпионки мира норвежской биатлонистки Тириль Экхофф завершить профессиональную карьеру.

«Очень расстроен, что моя подруга Тириль Экхофф завершила карьеру. Тирилечку я очень люблю, она большая молодец. Передаю ей большой привет и горюю, что больше не смогу прокомментировать её гонки», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Экхофф провалила прошедший сезон, заняв лишь 11-е место в общем зачёте Кубка мира. Тириль выступала в качестве действующей обладательницы «Большого хрустального глобуса». Однако норвежка завоевала золото в смешанной эстафете, бронзу в пасьюте и серебро в масс-старте на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). В текущем сезоне норвежка ни разу не вышла на старт.