Мартин Понсилуома: на протяжении всей спринтерской гонки хотел спать

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка мира сезона-2022/2023 в Хольменколлене (Норвегия). Швед стал вторым в этой гонке.
«Я доволен своей стрельбой. На самом деле на протяжении всей гонки я хотел спать и чувствовал себя разбитым. Первый круг получился не очень хорошим, но дальше становилось всё лучше и лучше. Здорово, что я провёл удачную гонку, хоть и был не в лучшем состоянии. Теперь я смогу навязать борьбу в преследовании.
Это действительно хороший сезон. Должен сказать, что я очень доволен. Было много хороших гонок, для меня это суперсезон», — приводит слова Понсилуомы SVT.
Биатлон. Кубок мира, 9-й этап. Спринт, мужчины. 10 км
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 25.13,0 (1 промах).
2. Мартин Понсилуома (Швеция) — отставание 23,9 секунды (0).
3. Бенедикт Долль (Германия) +28,9 (0).
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