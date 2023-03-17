Мартин Понсилуома: на протяжении всей спринтерской гонки хотел спать

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка мира сезона-2022/2023 в Хольменколлене (Норвегия). Швед стал вторым в этой гонке.

«Я доволен своей стрельбой. На самом деле на протяжении всей гонки я хотел спать и чувствовал себя разбитым. Первый круг получился не очень хорошим, но дальше становилось всё лучше и лучше. Здорово, что я провёл удачную гонку, хоть и был не в лучшем состоянии. Теперь я смогу навязать борьбу в преследовании.

Это действительно хороший сезон. Должен сказать, что я очень доволен. Было много хороших гонок, для меня это суперсезон», — приводит слова Понсилуомы SVT.

Биатлон. Кубок мира, 9-й этап. Спринт, мужчины. 10 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 25.13,0 (1 промах).

2. Мартин Понсилуома (Швеция) — отставание 23,9 секунды (0).

3. Бенедикт Долль (Германия) +28,9 (0).