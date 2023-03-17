Жулия Симон: стараюсь не слишком много думать о жёлтой майке

Двукратная чемпионка мира, французская биатлонистка Жулия Симон поделилась ожиданиями от заключительного этапа Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия), а также рассказала о тонкостях своей работы в нынешнем сезоне.

«Хорошо, что на протяжении всего сезона я хорошо выступала, но нужно приложить усилия, чтобы взять «Большой хрустальный глобус». Я постараюсь ничего не менять в своей тактике. Перед гонкой я ставлю перед собой маленькие цели, чтобы не быть застигнутой врасплох и не потерять бдительность в уверенности, что победа уже в моих руках. Я придумывала план к каждой гонке в этом сезоне, это было ключевым моментом. Стараюсь не слишком много думать о жёлтой майке», — приводит слова Симон Nordic Magazine.