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Женщины. 7.5 км Спринт. Прямая трансляция
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Старт женского спринта на этапе Кубка мира в Норвегии перенесён из-за снегопада

Старт женского спринта на этапе Кубка мира в Норвегии перенесён из-за снегопада
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Старт женской спринтерской гонки на 7,5 км на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия) перенесён на 30 минут, сообщает TV2.

Причиной отложенного начала гонки стал снегопад, из-за которого возникли проблемы с видимостью на трассе. Изначально планировалось, что гонка начнётся сегодня, 17 марта, в 17:20 мск, однако по новому расписанию спринт начнётся в 17:50 мск.

Накануне состоялся мужской спринт на этапе Кубка мира сезона-2022/2023 в Хольменколлене. Победителем гонки стал лидер общего зачёта Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё, допустивший один промах. Второе место занял шведский спортсмен Мартин Понсилуома, отстрелявший чисто и уступивший лидеру 23,9 секунды. Замкнул тройку немец Бенедикт Долль (0).

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