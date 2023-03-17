Симон сохранила первое место в зачёте пасьютов в сезоне-2022/2023
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Французская биатлонистка Жулия Симон с большой долей вероятности станет обладательницей «Малого хрустального глобуса» в зачёте пасьютов в текущем сезоне Кубка мира.
Напомним, заключительная в сезоне женская гонка преследования, запланированная изначально на 18 марта на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия), была отменена. Вместо неё в этот день пройдёт женский спринт, который должен был состояться сегодня, однако был перенесён на завтра из-за сильного снегопада, который стал причиной плохой видимости на трассе.
На данный момент Симон возглавляет зачёт пасьютов с 373 очками, опережая на 20 очков шведку Эльвиру Эберг.
Биатлон. Кубок мира. Зачёт пасьютов. Женщины
- Жулия Симон (Франция) — 373.
- Эльвира Эберг (Швеция) — 350.
- Доротея Вирер (Италия) — 285.
- Лиза Виттоцци (Италия) — 279.
- Денизе Херрман-Вик (Германия) — 272.
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