Симон сохранила первое место в зачёте пасьютов в сезоне-2022/2023

Французская биатлонистка Жулия Симон с большой долей вероятности станет обладательницей «Малого хрустального глобуса» в зачёте пасьютов в текущем сезоне Кубка мира.

Напомним, заключительная в сезоне женская гонка преследования, запланированная изначально на 18 марта на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия), была отменена. Вместо неё в этот день пройдёт женский спринт, который должен был состояться сегодня, однако был перенесён на завтра из-за сильного снегопада, который стал причиной плохой видимости на трассе.

На данный момент Симон возглавляет зачёт пасьютов с 373 очками, опережая на 20 очков шведку Эльвиру Эберг.

Биатлон. Кубок мира. Зачёт пасьютов. Женщины

Жулия Симон (Франция) — 373. Эльвира Эберг (Швеция) — 350. Доротея Вирер (Италия) — 285. Лиза Виттоцци (Италия) — 279. Денизе Херрман-Вик (Германия) — 272.