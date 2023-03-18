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Кубок мира по биатлону-2022/2023: во сколько мужская гонка преследования, где смотреть

Кубок мира по биатлону-2022/2023: во сколько мужская гонка преследования, где смотреть
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Сегодня, 18 марта, в Хольменколлене (Норвегия) пройдёт мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках девятого, заключительного этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону.

Соревнование начнётся в 14:45 мск. Трансляция гонки будет доступна в Okko.

Время указано московское.

Лидером общего зачёта сезона 2022/2023 у мужчин является пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё. У женщин лидирует французская биатлонистка Жулия Симон.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных стартов решением Международного союза биатлонистов (IBU) из-за военных действий на Украине…

Следи за Кубком мира по биатлону в Okko! Подключайся к просмотру прямо сейчас.
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