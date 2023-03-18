Кубок мира по биатлону-2022/2023: во сколько женский спринт, где смотреть
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Сегодня, 18 марта, в Хольменколлене (Норвегия) пройдёт женский спринт на 7,5 км в рамках девятого, заключительного этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону.
Соревнование начнётся в 17:00 мск. Трансляция гонки будет доступна в Okko.
Время указано московское.
Лидером общего зачёта сезона 2022/2023 является двукратная чемпионка мира француженка Жулия Симон. Второе место занимает четырёхкратная чемпионка мира звёздная итальянка Доротея Вирер. Третье место занимает ещё одна итальянка Лиза Виттоцци.
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных стартов решением Международного союза биатлонистов (IBU) из-за военных действий на Украине.
Следи за Кубком мира по биатлону в Okko! Подключайся к просмотру прямо сейчас.
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