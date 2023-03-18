Норвежка Тандреволд — о переносе спринта: полное дерьмо. Это был бы мой день

Трёхкратная чемпионка мира в эстафете, норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд призналась, что была разочарована решением перенести женский спринт на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) из-за плохой видимости и снегопада.
«Это полное дерьмо. Я с нетерпением ждала тумана и экшена. Да, было бы сложно, но от этого и интересно. Можно было увидеть, что спортсменки хорошо стреляли на пристрелке, но в бинокль ничего нельзя было разглядеть. В таких условиях у биатлонистов включается интуиция. Думаю, это был бы мой день. Я хорошо стреляла, было 10 попаданий», — приводит слова Тандреволд NRK.
Напомним, женский спринт должен был состояться накануне, 17 марта. Однако из-за снегопада, который привёл к проблемам с видимостью на трассе, было решено перенести соревнование на сегодня, 18 марта. Гонка начнётся в 17:00 мск.
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