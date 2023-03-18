Йоханнес Бё одержал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хольменколлене
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В Хольменколлене (Норвегия) прошла мужская гонка преследования в рамках девятого, заключительного этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё.
Вторым в этой гонке финишировал французский спортсмен Кентен Фийон Майе, не допустивший промахов и уступивший лидеру 32,7 секунды. Третье место занял норвежец Стурла Холм Легрейд.
Биатлон. Кубок мира, 9-й этап. Гонка преследования, мужчины. 12,5 км
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 32.34,0 (1 промах).
2. Кентен Фийон Майе (Франция) — отставание 32,7 секунды (0).
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +49,1 (1).
Биатлон. Кубок мира-2022/23. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
18 марта 2023, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
32:34.0
2
Кентен Фийон Майе
Франция
+32.7
3
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+49.1
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