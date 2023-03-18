Йоханнес Бё одержал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хольменколлене

В Хольменколлене (Норвегия) прошла мужская гонка преследования в рамках девятого, заключительного этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё.

Вторым в этой гонке финишировал французский спортсмен Кентен Фийон Майе, не допустивший промахов и уступивший лидеру 32,7 секунды. Третье место занял норвежец Стурла Холм Легрейд.

Биатлон. Кубок мира, 9-й этап. Гонка преследования, мужчины. 12,5 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 32.34,0 (1 промах).

2. Кентен Фийон Майе (Франция) — отставание 32,7 секунды (0).

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +49,1 (1).