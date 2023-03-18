Фото: Йоханнес Бё прервал стрельбу по ходу пасьюта на КМ, чтобы показать жест болельщикам

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё исполнил необычный перформанс по ходу победной гонки преследования на заключительном, девятом этапе Кубка мира – 2022/2023, который проходит в Хольменколлене (Норвегия).
Младший Бё прервал последнюю стрельбу, чтобы показать жест болельщикам на трибунах. Перед последним выстрелом Йоханнес повернулся к болельщикам и прижал указательный палец к губам. После чего снова переключился на стрельбу и попал.
Биатлон. Кубок мира, 9-й этап, Хольменколлен. Гонка преследования, мужчины. 12,5 км
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 32.34,0 (1 промах).
2. Кентен Фийон Майе (Франция) — отставание 32,7 секунды (0).
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +49,1 (1).
Отметим, что для Йоханнеса данная победа — 18-я в сезоне-2022/2023. Это абсолютный рекорд среди мужчин в биатлоне.
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