Йоханнес Бё — о победе в пасьюте: чувствовал, что меня гнал вперёд весь Хольменколлен

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира сезона-2022/2023 в Хольменколлене (Норвегия).

«Я чувствовал, что меня гнал вперёд весь Хольменколлен. После спринта я был немного разочарован из-за того, что на королевской трибуне никого не было, но сегодня во время разминки я увидел, что король на месте. Это было здорово», — приводит слова Бё TV2.

Биатлон. Кубок мира, 9-й этап. Гонка преследования, мужчины. 12,5 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 32.34,0 (1 промах).

2. Кентен Фийон Майе (Франция) — отставание 32,7 секунды (0).

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +49,1 (1).