«Есть люди, которые хотели бы избавиться от тебя». Бё обменялся шутками с королём Норвегии

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё пообщался с королём Норвегии Харальдом V после победы в гонке преследования на этапе Кубка мира сезона-2022/2023 в Хольменколлене (Норвегия).
После гонки Йоханнес Бё подошёл к королевской трибуне, чтобы поприветствовать короля Норвегии. Пообщавшись несколько минут, они заговорили о спортсменах, которые сейчас завершают профессиональную карьеру — среди них Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд.
«Я также хотел бы избавиться от пары конкурентов», — приводит слова Бё TV2.
«Я думаю, есть ещё люди, которые хотели бы избавиться от тебя», — отметил король Норвегии и посмеялся.
Биатлон. Кубок мира, Девятый этап. Гонка преследования, мужчины. 12,5 км
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 32.34,0 (1 промах).
2. Кентен Фийон Майе (Франция) — отставание 32,7 секунды (0).
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +49,1 (1).
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