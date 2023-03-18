«Это войдёт в учебники истории». Петтер Нортуг — о жестах Йоханнеса Бё в пасьюте КМ

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг прокомментировал жесты норвежского биатлониста Йоханнеса Бё в гонке преследования на этапе Кубка мира сезона-2022/2023 в Хольменколлене (Норвегия).

Напомним, Йоханнес Бё прервал последнюю стрельбу, чтобы показать жест болельщикам на трибунах. Перед последним выстрелом Йоханнес повернулся к болельщикам и прижал указательный палец к губам. После этого он снова переключился на стрельбу — и попал. А перед самым финишем Бё остановился, развернулся и поклонился трибунам, на которых, помимо зрителей, находился король Норвегии Харальд V.

«Я тронут. Это совершенно невероятно. Так дерзко! Я не думал, что Йоханнес способен на такое, так что это войдёт в учебники истории», — приводит слова Нортуга TV2.