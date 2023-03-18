Видеообзор уверенной победы Йоханнеса Бё в гонке преследования на 9-м этапе Кубка мира

В Хольменколлене (Норвегия) прошла мужская гонка преследования в рамках девятого, заключительного этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор гонки:

Биатлон. Кубок мира, 9-й этап. Гонка преследования, мужчины. 12,5 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 32.34,0 (1 промах).

2. Кентен Фийон Майе (Франция) — отставание 32,7 секунды (0).

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +49,1 (1).

Следи за Кубком мира по биатлону в Okko! Подключайся к просмотру прямо сейчас

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.