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Видеообзор победы Денизе Херрман в спринте на последнем в карьере этапе Кубка мира

Видеообзор победы Денизе Херрман в спринте на последнем в карьере этапе Кубка мира
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В Хольменколлене (Норвегия) прошёл женский спринт в рамках девятого, заключительного этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Его победительницей стала олимпийская чемпионка, немка Денизе Херрман-Вик.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор гонки:

Биатлон. Кубок мира, 9-й этап. Спринт, женщины. 7,5 км

1. Денизе Херрман-Вик (Германия) — 21.06,5. (0 промахов).
2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 3,5 секунды (0).
3. Анна Магнуссон (Швеция) +33,1 (0).

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Ранее 34-летняя Денизе Херрман-Вик опубликовала пост в социальных сетях, в котором объявила о том, что завершит профессиональную карьеру после заключительного этапа Кубка мира этого сезона в Осло.

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