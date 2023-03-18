Видеообзор победы Денизе Херрман в спринте на последнем в карьере этапе Кубка мира

В Хольменколлене (Норвегия) прошёл женский спринт в рамках девятого, заключительного этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Его победительницей стала олимпийская чемпионка, немка Денизе Херрман-Вик.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор гонки:

Биатлон. Кубок мира, 9-й этап. Спринт, женщины. 7,5 км

1. Денизе Херрман-Вик (Германия) — 21.06,5. (0 промахов).

2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 3,5 секунды (0).

3. Анна Магнуссон (Швеция) +33,1 (0).

Следи за Кубком мира по биатлону в Okko! Подключайся к просмотру прямо сейчас.

Ранее 34-летняя Денизе Херрман-Вик опубликовала пост в социальных сетях, в котором объявила о том, что завершит профессиональную карьеру после заключительного этапа Кубка мира этого сезона в Осло.