Денизе Херрман-Вик выиграла «Малый хрустальный глобус» в спринтерском зачёте Кубка мира

В Хольменколлене (Норвегия) прошёл женский спринт в рамках девятого, заключительного этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Его победительницей стала олимпийская чемпионка, немка Денизе Херрман-Вик. Немка также выиграла зачёт Кубка мира в спринте.

Биатлон. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Женщины

1. Денизе Херманн-Вик (Германия) – 400.

2. Доротея Вирер (Италия) – 314.

3. Жулия Симон (Франция) – 295.

4. Эльвира Эберг (Швеция) – 263.

5. Маркета Давидова (Чехия) – 245.

6. Лиза Виттоцци (Италия) – 236.

7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 231.

8. Линн Перссон (Швеция) – 227.

9. Анна Магнуссон (Швеция) – 213.

10. Ингрид Ланмарк Тандреволд (Норвегия) – 212.

Ранее 34-летняя Денизе Херрман-Вик опубликовала пост в социальных сетях, в котором объявила, что завершит профессиональную карьеру после заключительного этапа Кубка мира этого сезона.