Денизе Херрман-Вик выиграла «Малый хрустальный глобус» в спринтерском зачёте Кубка мира

В Хольменколлене (Норвегия) прошёл женский спринт в рамках девятого, заключительного этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Его победительницей стала олимпийская чемпионка, немка Денизе Херрман-Вик. Немка также выиграла зачёт Кубка мира в спринте.
Биатлон. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Женщины
1. Денизе Херманн-Вик (Германия) – 400.
2. Доротея Вирер (Италия) – 314.
3. Жулия Симон (Франция) – 295.
4. Эльвира Эберг (Швеция) – 263.
5. Маркета Давидова (Чехия) – 245.
6. Лиза Виттоцци (Италия) – 236.
7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 231.
8. Линн Перссон (Швеция) – 227.
9. Анна Магнуссон (Швеция) – 213.
10. Ингрид Ланмарк Тандреволд (Норвегия) – 212.
Ранее 34-летняя Денизе Херрман-Вик опубликовала пост в социальных сетях, в котором объявила, что завершит профессиональную карьеру после заключительного этапа Кубка мира этого сезона.
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