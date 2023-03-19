Кубок мира по биатлону — 2022/2023: во сколько женский масс-старт, где смотреть

Сегодня, 18 марта, в Хольменколлене (Норвегия) пройдёт женский масс-старт на 12,5 км в рамках девятого, заключительного этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону.
Соревнования начнутся в 17:10 мск. Трансляция гонки будет доступна в Okko.
Время указано московское.
Досрочной победительницей общего зачёта Кубка мира — 2022/2023 стала француженка Жулия Симон. Она оставила позади итальянок Доротею Вирер и Лизу Виттоцци.
Симон также досрочно оказалась обладательницей «Малого хрустального глобуса» в масс-старте. Её преимущество над партнёршей по сборной Анаис Шевалье-Буше составляет 79 очков, тогда как за победу в гонке присуждается максимум 60 баллов.
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных стартов решением Международного союза биатлонистов (IBU) из-за ситуации на Украине.
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