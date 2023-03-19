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Йоханнес Бё — о Жулии Симон: приятно вновь видеть жёлтую майку у представителя Франции

Йоханнес Бё — о Жулии Симон: приятно вновь видеть жёлтую майку у представителя Франции
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Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о победе французской биатлонистки Жулии Симон в общем зачёте Кубка мира сезона-2022/2023.

«Я её совсем не знаю, но она кажется спокойной девушкой. Жулии удалось контролировать свои эмоции, она уравновешенна. Эти качества необходимы для победы на турнирах. Нужно быть спокойным в любой ситуации.

Атака — её двигатель. Жулия хочет добиваться победы любой ценой. Нападение — это лучшая защита, поэтому она стала лучшей и выиграла общий зачёт. Приятно вновь видеть жёлтую майку у представителя Франции», — приводит слова Йоханнеса Бё L'Equipe.

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