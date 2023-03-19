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Йоханнес Бё уверенно выиграл заключительную гонку в сезоне-2022/2023 Кубка мира

Йоханнес Бё уверенно выиграл заключительную гонку в сезоне-2022/2023 Кубка мира
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В Хольменколлене (Норвегия) прошёл мужской масс-старт в рамках девятого, заключительного этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Ранее он досрочно завоевал «Большой хрустальный глобус».

Биатлон. Кубок мира, девятый этап, Хольменколлен. Масс-старт, 15 км. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 38.51,9 (2 промаха).
2. Никлас Хартвег (Швейцария) — отставание 26,2 секунды (0).
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +35,2 (0).
4. Кентен Фийон Майе (Франция) +36,8 (1).
5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +40,0 (1).
6. Мартин Понсилуома (Швеция) +43,0 (4).

Отметим, что данный старт стал заключительным для мужчин в текущем сезоне.

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Биатлон. Кубок мира-2022/23. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 15 км Масс-старт
19 марта 2023, воскресенье. 14:50 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
38:51.9
2
Никлас Хартвег
Швейцария
26.2
3
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
35.2
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