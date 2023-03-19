Йоханнес Бё уверенно выиграл заключительную гонку в сезоне-2022/2023 Кубка мира
Поделиться
В Хольменколлене (Норвегия) прошёл мужской масс-старт в рамках девятого, заключительного этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Ранее он досрочно завоевал «Большой хрустальный глобус».
Биатлон. Кубок мира, девятый этап, Хольменколлен. Масс-старт, 15 км. Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 38.51,9 (2 промаха).
2. Никлас Хартвег (Швейцария) — отставание 26,2 секунды (0).
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +35,2 (0).
4. Кентен Фийон Майе (Франция) +36,8 (1).
5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +40,0 (1).
6. Мартин Понсилуома (Швеция) +43,0 (4).
Отметим, что данный старт стал заключительным для мужчин в текущем сезоне.
Следи за Кубком мира по биатлону в Okko! Подключайся к просмотру прямо сейчас.
Комментарии
- 19 марта 2023
-
16:13
-
15:58
-
15:35
-
15:29
-
11:21
-
09:30
-
09:00
- 18 марта 2023
-
22:26
-
22:15
-
20:24
-
19:30
-
19:15
-
18:15
-
17:54
-
16:36
-
16:35
-
16:22
-
15:59
-
15:51
-
15:30
-
15:19
-
10:58
-
10:10
-
09:00
-
08:00
- 17 марта 2023
-
22:22
-
19:07
-
18:49
-
17:56
-
16:33
-
13:03
-
12:28
-
10:36
-
09:00
-
00:44
Партнерский контент