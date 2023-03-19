Йоханнес Бё уверенно выиграл заключительную гонку в сезоне-2022/2023 Кубка мира

В Хольменколлене (Норвегия) прошёл мужской масс-старт в рамках девятого, заключительного этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Ранее он досрочно завоевал «Большой хрустальный глобус».

Биатлон. Кубок мира, девятый этап, Хольменколлен. Масс-старт, 15 км. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 38.51,9 (2 промаха).

2. Никлас Хартвег (Швейцария) — отставание 26,2 секунды (0).

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +35,2 (0).

4. Кентен Фийон Майе (Франция) +36,8 (1).

5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +40,0 (1).

6. Мартин Понсилуома (Швеция) +43,0 (4).

Отметим, что данный старт стал заключительным для мужчин в текущем сезоне.