Йоханнес Бё выиграл 19 из 25 личных гонок в сезоне-2022/2023 на Кубке мира

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё вновь обновил новый рекорд по количеству личных побед в одном сезоне Кубка мира.

Это произошло на девятом, заключительном этапе КМ в Хольменколлене (Норвегия). Младший Бё вслед за спринтом и пасьютом выиграл масс-старт.

Биатлон. Кубок мира, девятый этап, Хольменколлен. Масс-старт, 15 км. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 38.51,9 (2 промаха).

2. Никлас Хартвег (Швейцария) — отставание 26,2 секунды (0).

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +35,2 (0).

4. Кентен Фийон Майе (Франция) +36,8 (1).

5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +40,0 (1).

6. Мартин Понсилуома (Швеция) +43,0 (4).

Эта победа стала для младшего Бё 19-й в сезоне, что является абсолютным рекордом в биатлоне у мужчин. Таким образом, Йоханнес выиграл 19 личных гонок из 25.