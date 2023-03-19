Ветле Шоста Кристиансен стал победителем Кубка мира в зачёте масс-стартов
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Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в сезоне-2022/2023 по программе масс-стартов. Это второй трофей Кристиансена в этом году, Ветле также стал лучшим в мире в зачёте индивидуальных гонок.
Биатлон. Кубок мира. Зачёт масс-стартов. Итоги
1. Ветле Шоста Кристиансен – 270 баллов.
2. Йоханнес Бё (Норвегия) – 240.
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 208.
4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 206.
5. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 143.
6. Фабьен Клод (Франция) – 132.
7. Тарьей Бё (Норвегия) – 126.
8. Никлас Хартвег (Швейцария) – 115.
9. Михал Крчмарж (Чехия) – 111.
10. Бенедикт Долль (Германия) – 110.
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