Жулия Симон стала обладательницей «Малого хрустального глобуса» в зачёте масс-стартов

Двукратная чемпионка мира, французская биатлонистка Жулия Симон стала победительницей зачёта масс-стартов в сезоне-2022/2023.
Симон набрала 270 очков и на 64 балла опередила соотечественницу Анаис Шевалье-Буше (206).
Напомним, помимо масс-старта, Симон стала обладательницей «Малого хрустального глобуса» по программе гонок преследования. Всё это помогло француженке стать победительницей и общего зачёта Кубка мира сезона-2022/2023.
Биатлон. Кубок мира. Зачёт масс-стартов. Женщины. Итоги
1. Жулия Симон (Франция) — 270.
2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 206.
3. Ханна Эберг (Швеция) — 195.
4. Доротея Вирер (Италия) — 169.
5. Лу Жанмонно (Франция) — 166.
6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 156.
7. Лиза Виттоцци (Италия) — 142.
8. Ванесса Фойгт (Германия) — 136.
9. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 125.
10. Анна Магнуссон (Швеция) — 122.
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