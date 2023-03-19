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Жулия Симон стала обладательницей «Малого хрустального глобуса» в зачёте масс-стартов

Жулия Симон стала обладательницей «Малого хрустального глобуса» в зачёте масс-стартов
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Двукратная чемпионка мира, французская биатлонистка Жулия Симон стала победительницей зачёта масс-стартов в сезоне-2022/2023.

Симон набрала 270 очков и на 64 балла опередила соотечественницу Анаис Шевалье-Буше (206).

Напомним, помимо масс-старта, Симон стала обладательницей «Малого хрустального глобуса» по программе гонок преследования. Всё это помогло француженке стать победительницей и общего зачёта Кубка мира сезона-2022/2023.

Биатлон. Кубок мира. Зачёт масс-стартов. Женщины. Итоги

1. Жулия Симон (Франция) — 270.
2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 206.
3. Ханна Эберг (Швеция) — 195.
4. Доротея Вирер (Италия) — 169.
5. Лу Жанмонно (Франция) — 166.
6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 156.
7. Лиза Виттоцци (Италия) — 142.
8. Ванесса Фойгт (Германия) — 136.
9. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 125.
10. Анна Магнуссон (Швеция) — 122.

Финал Кубка мира. Жулия Симон забирает последний «Глобус»! Финал Кубка мира. Жулия Симон забирает последний «Глобус»!
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