Каминский: многие хотели бы сравнить Эдуарда Латыпова с лыжниками на чемпионате России

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался об участии биатлонисток в чемпионате России по лыжным гонкам и объяснил, почему Эдуард Латыпов не поехал на эти соревнования.
«Мне сложно сопоставить уровень биатлонисток и лыжниц. Считаю сейчас это некорректным сравнением. Лучше всего это делать в начале сезона, когда у биатлонистов нет такого количества специфических стартов и тренировок, а больше лыжной подготовки. Всё-таки у нас прерывистая деятельность, и организм привыкает, что после двух-трёх километров работы небольшой отдых. При этом нервная система у биатлонистов устаёт больше, чем у лыжников.
Но всё-таки умение держать дистанционный темп – это специфические тренировки, а их они не проводили. Это то же самое, что разница спринтеров и дистанционщиков в плане подготовки.
Я не знаю, какую цель ставят тренеры. Мне кажется, они здесь играют. Им интересно, но не более того. Я не вижу здесь практической цели для биатлонистов. Мы с Егором Сориным долго это обсуждали, потому что он призывал нас принять участие, а я ему объяснил, почему против этих стартов. Для этого нужно хотя бы две недели специфичной работы.
Я понимаю, что есть простой интерес сравнить Эдуарда Латыпова с лыжниками, а как было бы, если бы… Но у него уже столько стартов в этом сезоне, что, наверное, уже ничего не хочется», — приводит слова Каминского Metaratings.ru.
Напомним, ранее стало известно о том, что на чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам заявились биатлонистки Екатерина Носкова и Елизавета Каплина.
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