Бьорндален — о доминировании Норвегии: другие страны должны взять себя в руки

Легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален высказался об отсутствии конкуренции в сезоне-2022/2023, в котором норвежские спортсмены обошли ближайшего преследователя из сборной Франции на 1000 очков.
«Другие страны должны взять себя в руки, если хотят получить шанс в следующем сезоне. Они должны пойти на крайние меры, если хотят снова опередить Йоханнеса Бё и Норвегию. Мы должны помнить, что Германия проиграла и никто из их мужчин не завоевал медали на чемпионате мира. Франция также не была близка к наградам в мужском зачёте. Дело то ли в лыжах, то ли в физических возможностях, я не знаю. Только Швеция может конкурировать с Норвегией», — приводит слова Бьорндалена Dagbladet.
По итогам Кубка мира — 2022/2023 среди мужчин тройка призёров выглядит следующим образом:
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 1589.
2. Стурла Легрейд (Норвегия) — 1098.
3. Ветле Кристиансен (Норвегия) – 935.
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