Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете российская биатлонистка Кристина Резцова во второй раз стала мамой. О радостно событии в семье дочери сообщила трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова.
«Кристина родила дочь, сейчас находится в Сыктывкаре у мужа Вани. Произошло это чуть больше недели назад. Кристина чувствует себя хорошо, она же спортсменка. Кристюшка — мой клон, она только девочек будет рожать. Думаю, что и третью девочку потом мне родит», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».
В сезоне-2021/2022 Резцова была лидером сборной России. В общем зачёте Кубка мира Кристина заняла 20-е место. Как и другие российские биатлонисты, она не смогла завершить сезон на Кубке мира из-за санкций Международного союза биатлонистов (IBU) в связи с ситуацией на Украине.
- 20 марта 2023
-
18:16
-
15:05
-
14:13
-
13:56
-
13:35
-
13:28
- 19 марта 2023
-
22:21
-
22:08
-
21:58
-
21:25
-
20:56
-
20:31
-
20:15
-
19:38
-
17:48
-
16:47
-
16:28
-
16:13
-
15:58
-
15:35
-
15:29
-
11:21
-
09:30
-
09:00
- 18 марта 2023
-
22:26
-
22:15
-
20:24
-
19:30
-
19:15
-
18:15
-
17:54
-
16:36
-
16:35
-
16:22
-
15:59