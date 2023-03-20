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Биатлонистка Кристина Резцова во второй раз стала мамой

Биатлонистка Кристина Резцова во второй раз стала мамой
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете российская биатлонистка Кристина Резцова во второй раз стала мамой. О радостно событии в семье дочери сообщила трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова.

«Кристина родила дочь, сейчас находится в Сыктывкаре у мужа Вани. Произошло это чуть больше недели назад. Кристина чувствует себя хорошо, она же спортсменка. Кристюшка — мой клон, она только девочек будет рожать. Думаю, что и третью девочку потом мне родит», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».

В сезоне-2021/2022 Резцова была лидером сборной России. В общем зачёте Кубка мира Кристина заняла 20-е место. Как и другие российские биатлонисты, она не смогла завершить сезон на Кубке мира из-за санкций Международного союза биатлонистов (IBU) в связи с ситуацией на Украине.

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