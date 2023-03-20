Кентен Фийон Майе: нет, мы не «увольняли» тренеров сборной, но инициатива шла от нас

Двукратный олимпийский чемпион 2022 года, обладатель «Большого хрустального глобуса» за сезон-2021/2022 французский биатлонист Кентен Фийон Майе высказался о причинах отставки тренеров национальной команды Венсана Виттоза и Патрика Фавра.

«Мы вместе допускали ошибки, хотя основная часть ответственности за неудачи этого сезона лежит на мне. Постолимпийский период стал для меня чем-то абсолютно новым. И для тренеров тоже.

Когда появляются малейшие трудности, нас сразу осуждают. Когда всё складывается хорошо, нас воспринимают как героев. Мы сталкиваемся с большим давлением, и с этим не всегда легко справиться. Я стараюсь оставаться человеком, несмотря на высказывания некоторых людей в соцсетях.

Нет, мы не «увольняли» их (тренеров), но инициатива шла от нас. Если честно, было сложно рассказать об этом. У меня большой опыт в биатлоне, но говорить о таких вещах нелегко. У нас была встреча перед заключительным этапом Кубка мира с тренерами, где мы высказали им свою точку зрения. Я хотел сделать это заранее перед гонками, пока обстановка не накалилась до предела. Мы сказали, что до нас уже не доходят их установки и дело тут не в их квалификации. Они сразу поняли, что взаимопонимания больше нет и что так дальше продолжаться не может», — приводит слова Фийона Майе Le Dauphine.