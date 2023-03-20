«Это не невозможно». Легрейд оценил шансы Йоханнеса Бё выигрывать все гонки на Кубке мира

Олимпийский чемпион в эстафете, пятикратный чемпион мира, норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд ответил, считает ли он, что его соотечественник, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё может провести сезон более успешно, чем прошедший.

Напомним, младший Бё выиграл 19 личных гонок из 25 (на Кубке мира и чемпионате мира). Младший Бё блестяще выступил на чемпионате мира – 2023. Он стал чемпионом мира в смешанной эстафете, спринте, пасьюте, индивидуальной гонке и сингл-миксте, а также завоевал серебро в эстафете и бронзу в масс-старте.

«Это не невозможно. Он пропустил четыре гонки из-за коронавируса, поэтому, если останется здоровым, будет ещё четыре победы (смеётся)», — приводит слова Легрейда VG.

Отметим, что Йоханнес также стал обладателем «Большого хрустального глобуса», а Легрейд третий год подряд завершил сезон на второй строчке рейтинга.