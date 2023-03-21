Губерниев: Кристина Резцова пока ещё не родила. Биатлонный «Дом-2» продолжается

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил с опровержением заявления трёхкратной олимпийской чемпионки по биатлону Анфисы Резцовой, накануне сообщившей, что её дочь, российская биатлонистка Кристина Резцова, во второй раз стала мамой.

«У нас биатлонный «Дом-2» продолжается. Что-то Анфиса Анатольевна там напутала в интервью, и пока ещё Кристина Резцова не родила. Мы желаем, чтобы всё было нормально. Я обращаюсь к легендарной бабушке: Анфиса Анатольевна, не надо торопиться, всё будет хорошо. Держим руку на пульсе в нашем родильном доме имени Резцовых», — сказал Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Кристина Резцова — серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете. В сезоне-2021/2022 она была лидером сборной России. В общем зачёте Кубка мира Кристина заняла 20-е место. Как и другие российские биатлонисты, она не смогла завершить сезон на Кубке мира из-за санкций Международного союза биатлонистов (IBU) в связи с ситуацией на Украине.