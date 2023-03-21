Тренер Германии Кирхнер отреагировал на высказывание Бьорндалена об отсутствии конкуренции

Тренер сборной Германии Марк Кирхнер ответил на заявление легендарного норвежца Уле-Эйнера Бьорндалена о том, что Германия и Франция должны активизироваться в следующем сезоне.

«Это был тяжёлый уикенд для нас, тяжёлый сезон для всех наших спортсменов. Мы внесли некоторые изменения в команду и поняли, что потеряли нескольких опытных спортсменов. Были хорошие результаты, но мы видим, что у нас небольшое расстояние до норвежской команды.

Был ли нынешний сезон достаточно хорош для нас? Мы находимся в новой ситуации, и иногда просто необходимо пройти через изменения. Появляются молодые спортсмены, так что сейчас не время судить, достаточно ли они хороши. Мы собираемся воспитывать новых биатлонистов, и на это необходимо время. В этой ситуации не так важно, что думает Уле-Эйнар», — приводит слова Кирхнера Dagbladet.

В нынешнем сезоне мужская сборная Германии только один раз поднималась на верхнюю ступень пьедестала: Бенедикт Долль в Эстерсунде завоевал золотую награду в индивидуальной гонке на 20 км.