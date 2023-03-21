Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Тренер Германии Кирхнер отреагировал на высказывание Бьорндалена об отсутствии конкуренции

Тренер Германии Кирхнер отреагировал на высказывание Бьорндалена об отсутствии конкуренции
Комментарии

Тренер сборной Германии Марк Кирхнер ответил на заявление легендарного норвежца Уле-Эйнера Бьорндалена о том, что Германия и Франция должны активизироваться в следующем сезоне.

«Это был тяжёлый уикенд для нас, тяжёлый сезон для всех наших спортсменов. Мы внесли некоторые изменения в команду и поняли, что потеряли нескольких опытных спортсменов. Были хорошие результаты, но мы видим, что у нас небольшое расстояние до норвежской команды.

Был ли нынешний сезон достаточно хорош для нас? Мы находимся в новой ситуации, и иногда просто необходимо пройти через изменения. Появляются молодые спортсмены, так что сейчас не время судить, достаточно ли они хороши. Мы собираемся воспитывать новых биатлонистов, и на это необходимо время. В этой ситуации не так важно, что думает Уле-Эйнар», — приводит слова Кирхнера Dagbladet.

В нынешнем сезоне мужская сборная Германии только один раз поднималась на верхнюю ступень пьедестала: Бенедикт Долль в Эстерсунде завоевал золотую награду в индивидуальной гонке на 20 км.

Новость по теме
Бьорндален — о доминировании Норвегии: другие страны должны взять себя в руки
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023