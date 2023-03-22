Марк Кирхнер покинул пост главного тренера сборной Германии по биатлону

Трёхкратный олимпийский чемпион Марк Кирхнер покинул пост главного тренера мужской сборной Германии по биатлону.

Сообщается, что Кирхнера заменит словенский специалист Урош Велепец, который в сезоне-2022/2023 был его помощником. Велепец будет работать в паре с бывшим немецким лыжником Йенсом Филбрихом.

Марк Кирхнер занимал должность главного тренера сборной Германии по биатлону с 2010 года. Под его руководством немецкая команда в эстафете завоевала серебро на Олимпийских играх в Сочи и бронзу на Олимпиаде в Пхёнчхане. В нынешнем сезоне немецкие биатлонисты только один раз поднималась на верхнюю ступень пьедестала: Бенедикт Долль на этапе КМ в Эстерсунде завоевал золотую награду в индивидуальной гонке на 20 км.

В статусе спортсмена Марк Кирхнер завоевал три золота на Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле. Также на его счету семь золотых медалей на чемпионатах мира.