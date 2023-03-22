Международный союз биатлонистов сделал заявление о возвращении россиян

Представители Международного союза биатлонистов (IBU) сообщили, что в долгосрочной перспективе организация открыта к диалогу о возвращении российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, но время для такого решения ещё не настало.
«Конгресс IBU в сентябре принял ясное решение не допускать до участия российских и белорусских спортсменов и официальных лиц до тех пор, пока обстоятельства не изменятся. Конечно, IBU в долгосрочной перспективе открыт к диалогу о реинтеграции российских и белорусских спортсменов в наши соревнования, но с учётом текущей ситуации на Украине причины, по которым конгрессом было принято решение (об отстранении), действительны, время для его пересмотра не пришло», — приводит слова из заявления IBU «РИА Новости Спорт».
Напомним, в марте 2022 года на фоне событий на Украине IBU отстранил российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах и приостановил членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона в организации. В сентябре конгресс IBU принял решение оставить в силе отстранение россиян и белорусов от международных соревнований до особого уведомления. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.
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