Биатлонист сборной Норвегии объявил о завершении своей карьеры

Призёр этапов Кубка Мира норвежский биатлонист Эрленд Бьонтегорд завершил спортивную карьеру в возрасте 32 лет.
«Жизнь биатлониста и лучшего спортсмена подошла к концу. От старта в Конгсберге до Лиллехаммера, 13 лет в национальной сборной, из которых пять в основной команде и последний год в качестве преданного спортсмена в тренировочном центре. Было много незабываемых впечатлений и я встретил много замечательных людей за все эти годы. Воплощение моей мечты в качестве биатлониста в окружении людей с искренней страстью к тому, что они делают, — это одна из вещей, которые я ценю больше всего. Вся моя взрослая жизнь была посвящена биатлону и поэтому внутри меня много эмоций, когда я вас сейчас благодарю. Спасибо всем, кто поддерживал меня, партнерам и спонсорам, товарищам по команде и коллегам, а больше всего моей семье, подруге и друзьям.
Я всё ещё жажду новых вызовов, поэтому осенью я снова пойду учиться, чтобы получить новые знания, которые, надеюсь, превратятся в компетентность. С нетерпением жду нового витка своей жизни!», — сообщил норвежец в своих социальных сетях.
Эрленд является шестикратным чемпионом Европы, три раза получал медали в личных гонках Кубка Мира, а также 11 раз в составе эстафетной команды.
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