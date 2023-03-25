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Уле-Эйнар Бьорндален может стать тренером сборной Франции по биатлону

Уле-Эйнар Бьорндален может стать тренером сборной Франции по биатлону
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Легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален может занять пост тренера сборной Франции по биатлону, сообщает RMC Sport.

Ранее тренеры французской национальной команды Венсан Виттоз и Патрик Фавр покинули свои посты. Специалисты обосновали своё решение тем, что утратили взаимопонимание со спортсменами. Виттоз и Фавр работали в сборной Франции с 2018 года. По информации источника, в Федерации биатлона Франции заинтересованы в приглашении в сборную Бьорндалена. 49-летний норвежец имеет опыт тренерской работы — ранее Бьорндален работал со сборной Китая.

«Это хорошая команда с фантастическими спортсменами. Там много талантливых биатлонистов, так что для любого специалиста будет привилегией работать в сборной Франции», — отметил Бьорндален.

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