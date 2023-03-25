Уле-Эйнар Бьорндален может стать тренером сборной Франции по биатлону

Легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален может занять пост тренера сборной Франции по биатлону, сообщает RMC Sport.
Ранее тренеры французской национальной команды Венсан Виттоз и Патрик Фавр покинули свои посты. Специалисты обосновали своё решение тем, что утратили взаимопонимание со спортсменами. Виттоз и Фавр работали в сборной Франции с 2018 года. По информации источника, в Федерации биатлона Франции заинтересованы в приглашении в сборную Бьорндалена. 49-летний норвежец имеет опыт тренерской работы — ранее Бьорндален работал со сборной Китая.
«Это хорошая команда с фантастическими спортсменами. Там много талантливых биатлонистов, так что для любого специалиста будет привилегией работать в сборной Франции», — отметил Бьорндален.
- 25 марта 2023
-
09:31
- 23 марта 2023
-
18:13
-
10:28
-
08:03
- 22 марта 2023
-
18:26
-
16:41
-
16:07
-
13:01
-
12:58
-
12:53
-
12:41
-
11:15
-
11:04
-
10:34
- 21 марта 2023
-
19:59
-
19:26
-
16:10
-
15:45
-
13:56
-
13:55
-
13:38
-
11:34
-
11:22
-
10:23
-
10:20
- 20 марта 2023
-
22:59
-
22:49
-
21:47
-
20:04
-
19:00
-
18:16
-
15:05
-
14:13
-
13:56
-
13:35