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В Норвегии во время чемпионата страны пропал один из самых перспективных биатлонистов

В Норвегии во время чемпионата страны пропал один из самых перспективных биатлонистов
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22-летний норвежский биатлонист Эйвинд Спораланн пропал без вести во время чемпионата Норвегии по биатлону, который проходит в Альте, сообщает NRK.

Подающий надежды норвежский спортсмен исчез 19 марта. Вечером того же дня полиция начала активные поиски Спораланна. Вскоре была найдена машина, принадлежащая биатлонисту. Полиция тщательно проверила район, однако не нашла никаких следов 22-летнего спортсмена. 23 марта поисковые работы в этом районе были приостановлены. Полиция по-прежнему предполагает, что молодой биатлонист жив и, возможно, не хочет, чтобы его нашли.

«Основываясь на соображениях, которые были сделаны после анализа погодной ситуации, дорожного движения и физического состояния, мы всё ещё верим, что Эйвинд может быть жив», — отметил руководитель операции Магнус Даниэльсен.

Чемпионат Норвегии был под угрозой отмены из-за известий о пропаже Спораланна, однако позже было принято решение продолжить соревнования.

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