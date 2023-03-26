Расписание чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске

С 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске пройдёт чемпионат России — 2023 по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

27 марта

9:00 — мужчины, 10 км, спринт

12:00 — женщины, 7,5 км, спринт

28 марта

9:00 — мужчины, 12,5 км, гонка преследования

12:00 — женщины, 10 км, гонка преследования

30 марта

9:00 — одиночная смешанная эстафета

12:00 — смешанная эстафета

1 апреля

9:00 — женщины, 4х6 км, эстафета

12:00 — мужчины, 15 км, масс-старт

2 апреля

9:00 — женщины, 12,5 км, масс-старт

12:00 — мужчины, 4х7,5 км, эстафета

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU). Национальная команда Беларуси также выступает на Кубке России.