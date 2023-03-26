Расписание чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске
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С 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске пройдёт чемпионат России — 2023 по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
- 27 марта
9:00 — мужчины, 10 км, спринт
12:00 — женщины, 7,5 км, спринт
- 28 марта
9:00 — мужчины, 12,5 км, гонка преследования
12:00 — женщины, 10 км, гонка преследования
- 30 марта
9:00 — одиночная смешанная эстафета
12:00 — смешанная эстафета
- 1 апреля
9:00 — женщины, 4х6 км, эстафета
12:00 — мужчины, 15 км, масс-старт
- 2 апреля
9:00 — женщины, 12,5 км, масс-старт
12:00 — мужчины, 4х7,5 км, эстафета
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU). Национальная команда Беларуси также выступает на Кубке России.
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