«Уникальный спортсмен». Биатлонист сборной России Роман Ерёмин — об Эдуарде Латыпове

Биатлонист Роман Ерёмин, перешедший в сборную России после дисквалификации из сборной Казахстана, поделился опытом совместной работы с российскими биатлонистами Эдуардом Латыповым и Ларисой Куклиной.
«Чувствуются ли плюсы в работе бок о бок с лидером сборной Латыповым? Да, Эдик в каком-то смысле уникальный спортсмен, он очень мотивирован и ставит глобальные цели, так что ты волей-неволей начинаешь тоже смотреть в одну сторону с ним.
Также Лариса Куклина работает с нами? Лариса тоже удивительный спортсмен в том плане, что она умеет чувствовать свой организм больше, чем все остальные в нашей группе. На неё любопытно смотреть как на члена команды, хочется перенять какие-то сильные стороны», — сказал Ерёмин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.
Полное интервью с Романом Ерёминым читайте на «Чемпионате»:
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