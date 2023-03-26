«Уникальный спортсмен». Биатлонист сборной России Роман Ерёмин — об Эдуарде Латыпове

Биатлонист Роман Ерёмин, перешедший в сборную России после дисквалификации из сборной Казахстана, поделился опытом совместной работы с российскими биатлонистами Эдуардом Латыповым и Ларисой Куклиной.

«Чувствуются ли плюсы в работе бок о бок с лидером сборной Латыповым? Да, Эдик в каком-то смысле уникальный спортсмен, он очень мотивирован и ставит глобальные цели, так что ты волей-неволей начинаешь тоже смотреть в одну сторону с ним.

Также Лариса Куклина работает с нами? Лариса тоже удивительный спортсмен в том плане, что она умеет чувствовать свой организм больше, чем все остальные в нашей группе. На неё любопытно смотреть как на члена команды, хочется перенять какие-то сильные стороны», — сказал Ерёмин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Полное интервью с Романом Ерёминым читайте на «Чемпионате»: