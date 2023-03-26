Биатлонист сборной России Ерёмин назвал главную особенность тренера Юрия Каминского
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Биатлонист Роман Ерёмин, перешедший в сборную России после дисквалификации из сборной Казахстана, отметил высокие интеллектуальные способности тренера Юрия Каминского.
«Наверное, главная особенность Каминского – в его уме. В том, что он не тренирует просто лишь бы тренировались, он продумывает всё наперёд, и тренировочный процесс превращается не в какое-то ожидание непонятно чего, вдруг выстрелит, а вдруг нет, а в продуманный план, и ты невольно восхищаешься его работой», — сказал Ерёмин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.
Напомним, российские биатлонисты пропустили завершившийся международный сезон из-за отстранения.
Полное интервью с Романом Ерёминым читайте на «Чемпионате»:
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