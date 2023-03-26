«Прохожу курсы, учу анатомию». Биатлонист сборной России — об увлечении 3D-моделированием

Биатлонист сборной России Роман Ерёмин, ранее представлявший Казахстан, рассказал о своём главном хобби.

«Я начал заниматься 3D-моделированием, когда был в сборной Казахстана, потом прекратил, но где-то с лета решил вернуться к этому хобби, потому что до этого я купил графический планшет и подумал, что это он без дела лежит. Заставил себя снова открыть программы, и сейчас стараюсь проходить курсы, смотреть гайды на YouTube. Моделирую в основном персонажей, учу анатомию.

3D-моделирование используется не только в развлекательной сфере, но и, например, если обучиться немного другому направлению, можно делать и те же приклады для винтовки или детали для прикладов.

Сколько времени трачу? Сейчас скажу, что слишком много, и Юрий Михайлович Каминский меня будет ругать (смеётся). Да это по-разному, в зависимости от периода. В соревновательный я стараюсь меньше, а так, от 30 минут до трёх часов. Я стараюсь каждый день практиковаться, чтобы не терять прогресс», — сказал Ерёмин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Полное интервью с Романом Ерёминым читайте на «Чемпионате»: