«Прохожу курсы, учу анатомию». Биатлонист сборной России — об увлечении 3D-моделированием

Биатлонист сборной России Роман Ерёмин, ранее представлявший Казахстан, рассказал о своём главном хобби.
«Я начал заниматься 3D-моделированием, когда был в сборной Казахстана, потом прекратил, но где-то с лета решил вернуться к этому хобби, потому что до этого я купил графический планшет и подумал, что это он без дела лежит. Заставил себя снова открыть программы, и сейчас стараюсь проходить курсы, смотреть гайды на YouTube. Моделирую в основном персонажей, учу анатомию.
3D-моделирование используется не только в развлекательной сфере, но и, например, если обучиться немного другому направлению, можно делать и те же приклады для винтовки или детали для прикладов.
Сколько времени трачу? Сейчас скажу, что слишком много, и Юрий Михайлович Каминский меня будет ругать (смеётся). Да это по-разному, в зависимости от периода. В соревновательный я стараюсь меньше, а так, от 30 минут до трёх часов. Я стараюсь каждый день практиковаться, чтобы не терять прогресс», — сказал Ерёмин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.
Полное интервью с Романом Ерёминым читайте на «Чемпионате»:
- 26 марта 2023
-
20:10
-
19:45
-
19:20
-
18:55
-
17:15
-
17:05
-
10:23
- 25 марта 2023
-
15:57
-
09:31
- 23 марта 2023
-
18:13
-
10:28
-
08:03
- 22 марта 2023
-
18:26
-
16:41
-
16:07
-
13:01
-
12:58
-
12:53
-
12:41
-
11:15
-
11:04
-
10:34
- 21 марта 2023
-
19:59
-
19:26
-
16:10
-
15:45
-
13:56
-
13:55
-
13:38
-
11:34
-
11:22
-
10:23
-
10:20
- 20 марта 2023
-
22:59
-
22:49