Никита Поршнев выиграл мужской спринт на чемпионате России

Биатлонист Никита Поршнев стал победителем соревнований в спринте на 10 км в рамках чемпионата России-2023 в Ханты-Мансийске.

Поршнев показал результат 26.25,5, не допустив ни одного промаха. Вторым стал Даниил Серохвостов, который отстал от лидера на 10,7 секунды, промахнувшись один раз. Бронзу завоевал Эдуард Латыпов с отставанием 18,5 секунды и одним промахом.

Чемпионат России. Спринт. 10 км. Мужчины

1. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) – 26.25,5 (0)

2. Даниил Серохвостов (Новосибирская область — Алтайский край) – оставание + 10,7 секунды (1)

3. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) + 18,5 (1)

4. Антон Смольский (Беларусь) + 40,4 (1)

5. Максим Цветков (Санкт-Петербург — Вологодская область) + 44,6 (0)

6. Кирилл Бажин (Свердловская область) + 49,6 (0)

7. Александр Поварницын (Тюменская область) + 1.08,9 (1)

8. Роман Ерёмин (Новосибирская область) + 1.16,5 (2)

9. Василий Томшин (Санкт-Петербург) + 1.21,7 (1)

10. Пётр Пащенко (ХМАО-Югра) + 1.23,7