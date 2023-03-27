Никита Поршнев выиграл мужской спринт на чемпионате России

Биатлонист Никита Поршнев стал победителем соревнований в спринте на 10 км в рамках чемпионата России-2023 в Ханты-Мансийске.
Поршнев показал результат 26.25,5, не допустив ни одного промаха. Вторым стал Даниил Серохвостов, который отстал от лидера на 10,7 секунды, промахнувшись один раз. Бронзу завоевал Эдуард Латыпов с отставанием 18,5 секунды и одним промахом.
Чемпионат России. Спринт. 10 км. Мужчины
1. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) – 26.25,5 (0)
2. Даниил Серохвостов (Новосибирская область — Алтайский край) – оставание + 10,7 секунды (1)
3. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) + 18,5 (1)
4. Антон Смольский (Беларусь) + 40,4 (1)
5. Максим Цветков (Санкт-Петербург — Вологодская область) + 44,6 (0)
6. Кирилл Бажин (Свердловская область) + 49,6 (0)
7. Александр Поварницын (Тюменская область) + 1.08,9 (1)
8. Роман Ерёмин (Новосибирская область) + 1.16,5 (2)
9. Василий Томшин (Санкт-Петербург) + 1.21,7 (1)
10. Пётр Пащенко (ХМАО-Югра) + 1.23,7
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