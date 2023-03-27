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Поршнев: слышал жену и дочь на каждом круге, было безумно приятно

Поршнев: слышал жену и дочь на каждом круге, было безумно приятно
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Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал свою победу в принте на 10 км на домашнем для него чемпионате России-2023 в Ханты-Мансийске.

«Безумно приятно победить перед своими болельщиками, по крайней мере показать хороший результат. Мы к этому готовились, и спасибо всей нашей большой команде, руководству, которое поддерживало и помогало добиться такого результата. Также спасибо моей семье, которая приехала меня поддержать. Здесь жена, дочь, и я слышал их на каждом круге. Они стояли, кричали мне. Было безумно приятно.

Я понимал, что нахожусь в неплохой форме. Уже в Тюмени показывал достаточно близкие результаты к лидерам. Понимал, что не болел и тренировался здесь, дома — нормально провёл подготовку. И здесь погода, на которую наш сервис умеет хорошо подготовить лыжи. Поэтому так и получилось хорошо выступить», — сказал Поршнев в эфире «Матч ТВ».

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