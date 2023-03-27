Поршнев — о Кубке мира: мы бегаем ради того, чтобы выступать среди лучших
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Российский биатлонист Никита Поршнев, победивший в спринте на чемпионате России в Ханты-Мансийске, заявил, что ждёт возвращения россиян к международным стартам, а также похвалил руководство Союза биатлонистов России (СБР) за организацию соревнований.
«Хочется ли вернуться на Кубок мира? Безусловно, мы бегаем ради того, чтобы выступать среди лучших. Но я хочу сказать, что СБР, наше руководство организовало очень достойные соревнования: и Кубок Содружества, и Кубок России. Очень приятно, что такое внимание было к биатлону в этом сезоне. Надеюсь, дальше будет не хуже.
В этом сезоне какие-то деньги получилось заработать, это безумно приятно, это не может не радовать», — передаёт слова Поршнева корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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